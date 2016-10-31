Проросійському кандидату в президенти Молдови не вдається перемогти у першому турі

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів, оголошені Центрвиборчкомом країни, повідомляє Newsmaker.md.

Після підрахунку 98,37% протоколів його показники склали 48,66%.

Читайте такожЦВК Молдови оприлюднило попередні дані результатів виборів президента

Ключова суперниця Додона, представниця об’єднаної правої опозиції Майя Санду, має підтримку 38%.

Очікується, що в подальшому показники соціаліста навряд чи перевищать 50%, оскільки в ЦВК повинні надходити протоколи голосування закордонних дільниць, де його підтримка є досить низькою.

На брифінгу у своєму штабі Додон зазначив, що говорити про другий тур ще зарано, адже є 1,5% необроблених протоклів.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Молдові проходять президентські вибори, на яких вперше з 1996 року громадяни можуть обирати главу держави шляхом прямого голосування.

Основними претендентами на пост президента Молдови ЗМІ називають кандидата від Партії соціалістів (ПСРМ) Ігоря Додона і лідера партії «Дія і солідарність», екс-міністра освіти Майю Санду.

Передвиборча програма Додона передбачає зближення з Росією.