Росія не знає, де зона її інтересів, але захищатиме її

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ у своєму посланні до Федеральних зборів дав зрозуміти США, що не допустить утиску інтересів Росії в світі, і насамперед - на пострадянському просторі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ заявив директор Інституту політичних досліджень, депутат Державної думи Сергій МАРКОВ.

«Відносини Кремля з Вашингтоном можна охарактеризувати так: дістали, своїми ракетами (системами ПРО - УНІАН) уже в очі тичуть», - сказав він.

На думку експерта, сьогоднішню ситуацію Кремль сприймає буквально як організовану США агресію проти Росії.

С.МАРКОВ переконаний у тому, що США відповідальні за те, що «нацькували» Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ на Південну Осетію.

Окрім цього, він вважає, що США робить усе, щоб РФ була оточена ворожими країнами, і одним з найяскравіших прикладів цього є Україна.

«Божевільна імперіалістична ідея США про те, що російський вплив буде обмежено тільки російськими кордонами. Це означає, що Росії, по суті, відмовлено в статусі великої держави», - сказав С.МАРКОВ.

«Ми не відступимо не тільки на Кавказі, а й у зоні життєво важливих інтересів Росії. Правда, виникає питання, де закінчується ця зона», - зазначив він. При цьому експерт додав, що Росія ще сама не визначилася із зоною своїх життєво важливих інтересів.

У той же час, на думку С.МАРКОВА, вислови Д.МЕДВЕДЄВА про розгортання ракетного комплексу «Іскандер» у Калінінградській області зроблено не вчасно.

Він упевнений, що зараз «потрібно навпаки протягти руку новообраному Президенту США ОБАМІ».