"Дитяча бригада охорони": Al Jazeera показала, як діти в Алеппо палять шини для порятунку від російських бомб (відео)

Відео з дітьми, які називають себе "Дитяча бригада охорони", опублікувала Al Jazeera на своїй сторінці у Twitter.

Читайте такожРосійські військові попросили у Путіна дозволу на відновлення бомбардувань по Алеппо

"Ми збираємо шини для російської авіації так, щоб вони не могли бачити. Ми щодня ходимо околицями і спалюємо те, що зробить дим", - розповідає член "Дитячої бригади охорони".

Kids in Aleppo are starting tire fires to confuse bombing aircraft. pic.twitter.com/y5691Y8joF — AJ+ (@ajplus) 30 жовтня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, у сирійському Алеппо за два дні, з 29 по 30 жовтня, загинуло 38 осіб, серед яких 14 – діти.

На тлі масованих ударів з повітря, повстанці намагаються прорватися в східні райони Алеппо. В результаті зіткнень 17 повстанців загинули, обидві сторони несуть серйозні втрати.