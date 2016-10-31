"Дитяча бригада охорони": Al Jazeera показала, як діти в Алеппо палять шини для порятунку від російських бомб (відео)
Маленькі діти у сирійському Алеппо палять шини та покришки, щоб димовою завісою запобігти повітряним атакам.
Відео з дітьми, які називають себе "Дитяча бригада охорони", опублікувала Al Jazeera на своїй сторінці у Twitter.
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"Ми збираємо шини для російської авіації так, щоб вони не могли бачити. Ми щодня ходимо околицями і спалюємо те, що зробить дим", - розповідає член "Дитячої бригади охорони".
Kids in Aleppo are starting tire fires to confuse bombing aircraft. pic.twitter.com/y5691Y8joF— AJ+ (@ajplus) 30 жовтня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, у сирійському Алеппо за два дні, з 29 по 30 жовтня, загинуло 38 осіб, серед яких 14 – діти.
На тлі масованих ударів з повітря, повстанці намагаються прорватися в східні райони Алеппо. В результаті зіткнень 17 повстанців загинули, обидві сторони несуть серйозні втрати.