У сирійському Алеппо за два дні загинули 38 людей – правозахисники

У сирійському місті Алеппо за два дні, з 29 по 30 жовтня, загинуло 38 осіб, серед яких 14 – діти. Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великобританії.

Джерела в медичних колах звинувачують урядові сили у застосування отруйних газів.

Загалом поранення отримали близько 250 осіб. Втім, за словами правозахисників, число жертв може ще зрости.

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У повідомленні правозахисників зазначається, що на тлі масованих ударів з повітря, повстанці намагаються прорватися в східні райони Алеппо. В результаті зіткнень 17 повстанців загинули, обидві сторони несуть серйозні втрати.

Нагадаємо, Сирійська обсерваторія зі спостереження за дотриманням прав людини на початку жовтня повідомила про масовані бомбардування російськими ВКС підконтрольної повстанцям східної частини Алеппо. Авіація РФ скинула так звані протибункерні бомби, а також інші авіабомби на східні квартали міста.

Пізніше неурядова організація "Лікарі без кордонів" заявила, що в місті залишилося тільки 11 працездатних машин швидкої допомоги, оскільки п'ять екіпажів були втрачені при бомбардуваннях, а ще у восьми відсутні необхідні запчастини. Запеклі бої почалися в Алеппо після того, як 23 жовтня завершився режим припинення вогню, що діяв всього три дні. Про це повідомили сирійські активісти.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, повідомив, що авіаудари наносилися по ключовий лінії фронту на південно-заході міста, в той же час посилилися бої між повстанцями і урядовими силами в контрольованих опозицією районах Алеппо.