Глава Генштабу Туреччини прибув до Росії, обговорюватиме військове співробітництво між країнами

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що Акар прибув до РФ на запрошення глави Генштабу РФ Валерія Герасимова, щоб обговорити військове співробітництво між двома країнами.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини. Повідомлялося, що російський літак Су-24 кілька разів попереджали англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся в турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерегло Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела проти Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".