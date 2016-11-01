ЗМІ: Росія скуповує нерухомість у Фінляндії, готуючись до можливого введення військ

Про це повідомляє видання Iltalehti з посиланням на доповідь спецслужби, надіслану фінському парламенту, передає Європейська правда.

"Ці заходи можуть бути викликані підготовкою до майбутнього впливу у кризовій ситуації. Йдеться про операції з нерухомістю, з якими не пов'язано ніякої бізнес-логіки" - йдеться у документі.

Зокрема, новий власник може побудувати на придбаній ділянці будівлі, які можуть бути використані іноземною державою у кризовій ситуації.

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"Наприклад, йдеться про закриття транспортних шляхів і розміщення військ" - йдеться у доповіді Поліції безпеки.

Із контексту документа випливає, що йдеться про придбання Росією власності у Фінляндії.

Також у доповіді вказано, що у Фінляндії знаходиться багато іноземних агентів. Так, їх число, за оцінками Поліції безпеки, "одне з найбільших в західних країнах" по відношенню до чисельності населення.

Підозри у спецслужби викликають зокрема росіяни з подвійним громадянством.

"Наприклад, всі росіяни, незалежно від наявності подвійного громадянства, згідно з російським законодавством, зобов'язані допомагати секретним службам РФ" – зазначається у документі.