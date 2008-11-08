Більше 20 людей загинули на російському атомному підводному човні

Більше 20 людей загинули внаслідок інциденту на атомному підводному човні Тихоокеанського флоту, повідомив помічник головкому ВМФ капітан 1 рангу Ігор Дигало.

За його словами, сьогодні 8 листопада на одному з атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту під час ходових випробувань в результаті несанкціонованого спрацьовування системи пожежогасінні загинули більше 20 людей. Серед загиблих працівники суднобудівного підприємства і військовослужбовці.

Човен пошкоджень не має. Реакторний відсік працює в штатному режимі. Радіаційний фон на човні в нормі.

За вказівкою головкому ВМФ, випробування зупинені. Ухвалено повернути човен до пункту тимчасового базування, повідомив помічник головкому ВМФ.

Міністр оборони РФ Анатолій Сердюков негайно доповів президентові РФ Дмитру Медведєву про надзвичайну подію підводному човні, повідомили в прес-службі президента РФ.