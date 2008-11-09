У Польщі - до 110 тис. дітей, батьки яких на заробітках за кордоном

У Польщі налічується від 45 до 110 тис. дітей, батьки яких виїхали на заробітки за межу.

Про це пише польська щоденна газета Gazeta Wyborcza.

За даними видання, польське Міністерство освіти доручило місцевим підрозділам досліджувати проблему так званих «євросиріт» в липні 2008 року, після того, як справою зацікавилася комісія Сейму з питань освіти.

Чиновники міністерства налічили 45,6 тис. дітей, які залишилися без батьківської опіки через те, що їх батьки виїхали на заробітки за кордон, - переважно до інших країн Європейського Союзу, членом якого Польща стала в травні 2004 року.

Gazeta Wyborcza зазначає, що дослідження проводилося влітку, коли більшість дітей були на канікулах, і тривало тільки два тижні, що ставить під сумнів об`єктивність одержаних міністерством даних.

Неурядова організація «Право Європейське», яка проводила власне дослідження цієї проблеми навесні 2008 року і презентувала його результати в квітні, налічила близько 110 тисяч «євросиріт».

Причому автори дослідження стверджують, що насправді таких дітей може бути набагато більше. «110 тисяч – це, щонайменше... нам вдалося опитати тільки найбідніші сім`ї», - зазначили в організації.

За даними видання, наприкінці жовтня) Міністерство освіти Польщі провело чергову нараду з цієї проблеми, на якій було вирішено продовжити встановлення кількості дітей працівників. При цьому газета зазначає, що чиновники змінили критерії, згідно з якими дитину можна вважати «євросиротою». «В світлі нових критеріїв багато дітей вже не є «євросиротами»... навіть якщо обоє батьків працюють за кордоном», - пише видання. Міністерство освіти вважає, що найважливіше, щоб дитина мала офіційного опікуна, з яким можуть вийти на контакт органи освіти, не пропускала заняття в школі, була добре одягнена і нормально харчувалася.

За даними міністерства, які наводить газета, кількість «євросиріт» в Польщі становить 1,67% загальної кількості дітей у країні (учнів) або 1,4% (також з урахуванням дітей дошкільного віку).

У Польщі станом на кінець 2007 року було 7,6 млн. неповнолітніх дітей (до 18 років).

Експерти вважають, що польська влада намагається зменшити масштаби проблеми «євросиротіння».

Довідка УНІАН. За даними Головного комітету статистики Польщі (GUS), на кінець 2007 року за кордоном працювало 2,27 млн. поляків з 25 млн. активно трудового населення (у віці від 18 до 64 років) 38-мільйонної Польщі. У 2004 році за кордоном працювали близько 1 млн. поляків, а в 2002 р. – 786 тис.

1,93 млн. поляків з 2,27 млн. польських працівників працюють у Європі, з яких 1,86 млн. - в країнах ЄС.

За різними оцінками, за кордоном працює від 3 до 7 млн. громадян 46-мільйонної України, частина з яких також залишили дітей під опіку своїх батьків або родичів.