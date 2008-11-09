Москва чекає від Обами іншого діалогу по ПРО

Москва сподівається, що адміністрація нового американського президента Барака Обами вибере конструктивніший підхід для діалогу з Москвою з проблеми ПРО.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров розповів сьогодні, що вивчить позицію Обами, опубліковану на його сайті. "Ситуація вселяє сподівання, що ми зможемо конструктивніше розглядати ці питання". Так міністр прокоментував прочитане. Існуючу до цього часу пропозицію Сполучених Штатів щодо протиракетної оборони глава російського МЗС назвав недостатньою.

Лавров також підкреслив необхідність спадкоємності в російсько-американських відносинах після зміни влади в Білому домі.

Эхо Москвы