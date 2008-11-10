Бурджанадзе побачила позитив для Грузії у перемозі Обами

Екс-спікер парламенту Грузії, керівник «Фонду демократичного розвитку» Ніно БУРДЖАНАДЗЕ упевнена, що нова Адміністрація США продовжить підтримувати Грузію.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала у неділю в прямому ефірі радіо «Эхо Москвы».

«Він (новообраний президент США Барак ОБАМА – УНІАН) дуже зацікавлений питанням, стурбований тим, що трапилося в Грузії і стурбований тією війною, яка була між Росією та Грузією. І в нього абсолютно адекватне бачення проблеми. Тому я абсолютно переконана у тому, що його перемога буде позитивною для Грузії, і ми продовжуватимемо одержувати активну підтримку з боку наших американських друзів», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Вона вважає, що ніякої зміни політики США відносно Грузії не відбудеться.

«Америка підтримуватиме незалежність і територіальну цілісність, і демократичний розвиток Грузії так, як це підтримують європейські держави і весь цивілізований світ, і тому я упевнена, що і пан ОБАМА, і пан БАЙДЕН, вони і вся адміністрація, звичайно ж, нарівні з іншими питаннями займатимуться і цим питанням також», - сказала вона.

За словами Н.БУРДЖАНАДЗЕ, грузинське питання в Сполучених Штатах є питанням міжпартійним. «Це не питання республіканців або демократів. Я зустрічалася неодноразово і з представниками однієї партії та іншої, і знаю чудово, що представники обох партій нас дуже сильно підтримують», - підкреслила вона.

«Під час війни, я можу сказати, що ми одержали серйозну підтримку від обох кандидатів. Так, пан МАККЕЙН озивався радикальнішими фразами, проте не менш радикальною була позиція і пана ОБАМИ», - запевнила вона.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ привітала Б.ОБАМУ з перемогою на президентських виборах.