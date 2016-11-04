В Іспанії масово протестують проти великого обсягу домашніх завдань у школах

Іспанський альянс батьківських комітетів, до якого входять комітети з 12 тисяч шкіл, закликав сім'ї до страйку проти занадто великого обсягу домашніх завдань, які вчителі змушують дітей робити після навчання у школі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Альянс закликає батьків бойкотувати домашні завдання кожні вихідні в листопаді.

Замість цього в організації пропонують батькам більше часу проводити з дітьми.

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В організації вважають, що освіта в Іспанії застаріла, а у школах занадто сильно покладаються за "зубріння" замість того, щоб навчити дітей аналізувати інформацію і вибирати найбільш потрібне. При цьому в організації вважають, що в іспанських школах ігнорують потребу дітей у відпочинку.

У впливовому рейтингу рівня освіти PISA, що укладається Організацією економічного сприяння і розвитку (ОЕСР), Іспанія посідає одне з найвищих місць по часу, який діти витрачають на домашнє завдання, - 11-е з 64 можливих.

У середньому іспанські школярі витрачають 6,5 годин в тиждень на виконання домашніх завдань - що півтори години більше середнього значення для 38 країн, що входять в ОЕСР. При цьому іспанські школярі показують слабкі результати з математики, читання та природничих наук.

Перше місце в рейтингу PISA зайняв Шанхай, де діти витрачають на домашню роботу 13,8 годин на тиждень. Потім йде Росія з 9,7 годинами.

Найкращі результати за рівнем знань школярів в рейтингу традиційно показують Фінляндія і Південна Корея, де діти витрачають на домашню роботу менше трьох годин на тиждень.