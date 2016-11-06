В Італії демонстрація проти референдуму переросла в зіткнення, є поранені
Противники проведення в Італії референдуму про внесення змін до конституції вступили у Флоренції в зіткнення з поліцією. У правоохоронців полетіли димові шашки і пляшки. Троє поліцейських отримали травми.
Демонстрація у Флоренції проти проведення в Італії референдуму про внесення змін до конституції переросла в масові сутички з поліцією.
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Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на щоденну римську газету Il Messaggero, у правоохоронців полетіли димові шашки, каміння і пляшки. Після чого кілька сотень противників урядової ініціативи спробували прорвати поліцейський кордон, що відокремлював їх від місця проведення з'їзду Демократичної партії під головуванням Маттео Ренці.
В результаті троє співробітників поліції отримали травми.
Мер Флоренції Даріо Нарделла засудив застосування мітингувальниками насильства, назвавши їх дії "дріб'язковими і ганебними".
Законопроект про внесення змін до конституції був запропонований урядом Ренці ще два роки тому. У 2016 році його схвалили обидві палати парламенту. 4 грудня з даного питання повинен пройти загальнонаціональний референдум. Влада називає цей законопроект кроком на шляху до "більш керованої і сильної Італії". Документ передбачає обмеження повноважень верхньої палати - сенату - і регіональних урядів. Критики законопроекту стверджують, що він являє собою посягання на демократичні норми.