У Румунії зіткнулися майже 30 авто: є жертви (фото, відео)
19:22, 05 листопада 2016Світ
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Масштабне ДТП сталося у зв'язку із поганої видимістю на дорозі через туман.
Загалом в ДТП потрапило 29 авто / фото digi24
У Румунії через туман сталася масштабна аварія в якій зіштовхнулися 29 автомобілів. ДТП сталося на Сонячній автомагістралі - на 67-му кілометрі від міста Констанца.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.
Троє осіб загинули в результаті ДТП / фото digi24
В результаті аварії загинуло троє осіб, 57 – отримали травми.
Зазначається, що на місці аварії працюють близько 100 рятувальників та 20 карет швидкої допомоги.
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На місці аварії працюють близько 100 рятувальників / фото digi24
У поліції повідомили, що на момент аварії видимість на дорозі була не більше 20 метрів.
Крім того, місцеві ЗМІ також повідомляють, що прокуратура відкрила кримінальну справу.
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