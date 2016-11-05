У Румунії зіткнулися майже 30 авто: є жертви (фото, відео)

У Румунії через туман сталася масштабна аварія в якій зіштовхнулися 29 автомобілів. ДТП сталося на Сонячній автомагістралі - на 67-му кілометрі від міста Констанца.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

В результаті аварії загинуло троє осіб, 57 – отримали травми.

Зазначається, що на місці аварії працюють близько 100 рятувальників та 20 карет швидкої допомоги.

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У поліції повідомили, що на момент аварії видимість на дорозі була не більше 20 метрів.

Крім того, місцеві ЗМІ також повідомляють, що прокуратура відкрила кримінальну справу.