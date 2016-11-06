Найбільший аеропорт Туреччини закрито через стрілянину

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на CNN Turk.

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Згідно з повідомленням, поліцейські відкрили вогонь після відмови людини на мотоциклі зупинитися. В ході операції двоє затриманих.

За даними турецьких ЗМІ, чоловік на мотоциклі привернув увагу поліції тим, що стріляв у повітря. Поліцейські вистрілив у нього і поранив.

Відзначається, що спільник чоловіка був також затриманий.