Найбільший аеропорт Туреччини закрито через стрілянину
01:43, 06 листопада 2016Світ
4375 0
У Стамбулі через стрілянину заблоковано аеропорт.
В аеропорту Стамбула поліцейські відкрили стрілянину після відмови людини на мотоциклі зупинитися / REUTERS
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на CNN Turk.
Читайте такожУ Туреччині назвали ім'я другого "організатора" військового перевороту
Згідно з повідомленням, поліцейські відкрили вогонь після відмови людини на мотоциклі зупинитися. В ході операції двоє затриманих.
За даними турецьких ЗМІ, чоловік на мотоциклі привернув увагу поліції тим, що стріляв у повітря. Поліцейські вистрілив у нього і поранив.
Відзначається, що спільник чоловіка був також затриманий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter