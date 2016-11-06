Аеропорт Стамбула відновив роботу після повідомлень про стрілянину

03:45, 06 листопада 2016
Світ
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Робота аеропорту Ататюрка в турецькому Стамбулі була відновлена після повідомлень про стрілянину на території повітряної гавані.

Аеропорт Стамбула відкритий для пасажирів / REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство BNO News.

"Аеропорт відкритий для пасажирів", - цитує агентство губернатора Стамбула Васипа Шахіна. Він додав, що обидва порушника порядку затримані.

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Раніше Reuters з посиланням на CNN Turk повідомило про закриття аеропорту Стамбула через стрілянину.

Повідомлялося, що поліцейські відкрили вогонь після відмови людини на мотоциклі зупинитися. В ході операції двоє затриманих.

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