У столиці Судану озброєні люди розстріляли 11 футбольних уболівальників
22:24, 06 листопада 2016Світ
290 0
У передмісті міста Джуба, столиці Південного Судану, озброєний чоловік відкрив вогонь по уболівальникам, які дивилися матч Англійської прем'єр-ліги.
Поліція почала операцію з пошуку підозрюваних / фото: УНІАН
У результаті 11 людей загинули, ще 16 поранені, повідомляє Дождь з посиланням на Sudan Tribune.
Усього на момент нападу в приміщенні було близько 50 осіб.
Читайте такожБойовики розстріляли в Іраку 12 вболівальників мадридського "Реала"
Очевидці розповіли, що кілька озброєних людей увірвалися в приміщення, де перебували уболівальники, і один з них відкрив вогонь. Люди лягли на підлогу. Зловмисники перебували в будівлі протягом десяти хвилин. Один зі свідків повідомив, що нападник був «спокійний і рішучий».
За попередніми даними, причиною конфлікту може стати сварка між уболівальниками. Точні мотиви нападу не ясні.
Поліція почала операцію з пошуку підозрюваних.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter