У столиці Судану озброєні люди розстріляли 11 футбольних уболівальників

У результаті 11 людей загинули, ще 16 поранені, повідомляє Дождь з посиланням на Sudan Tribune.

Усього на момент нападу в приміщенні було близько 50 осіб.

Читайте такожБойовики розстріляли в Іраку 12 вболівальників мадридського "Реала"

Очевидці розповіли, що кілька озброєних людей увірвалися в приміщення, де перебували уболівальники, і один з них відкрив вогонь. Люди лягли на підлогу. Зловмисники перебували в будівлі протягом десяти хвилин. Один зі свідків повідомив, що нападник був «спокійний і рішучий».

За попередніми даними, причиною конфлікту може стати сварка між уболівальниками. Точні мотиви нападу не ясні.

Поліція почала операцію з пошуку підозрюваних.