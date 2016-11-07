В Алмати сталася сильна пожежа в будівлі бізнес-центру (відео)

Як повідомляє видання 365info.kz з посиланням на інформацію рятувальників, загоряння виникло в покрівлі шестиповерхового будинку, що примикає до двох хмарочосів. У цій прибудові знаходяться кінотеатр, ресторан, офіси.

До виникнення пожежі на даху 6-поверхової будівлі проводилися зварювальні роботи, можливо, вони і стали причиною пожежі.

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До теперішнього часу відомо про одного загиблого. Зварювальник 1962 року народження помер, отруївшись чадним газом. Під час гасіння пожежі з будівлі евакуювали 80 осіб.

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О 20.07 за місцевим часом полум'я вдалося локалізувати, а о 20.36 пожежа, що охопила 1800 квадратних метрів, було ліквідована. До гасіння пожежі було залучено 150 осіб і більше 30 одиниць техніки.