ФБР припинило розслідування справи про електронне листування Хілларі Клінтон

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає Дождь.

Голова ФБР Джеймс Комі в листі Сенату в неділю, 6 листопада, заявив, що відомство не бачить підстав для пред'явлення звинувачень кандидату в президенти США від Демократичної партії і колишньому держсекретареві Хілларі Клінтон у справі про використання особистого сервера для робочого листування.

Це рішення, як пише Reuters з посиланням на своє джерело, «на даний момент закриває розслідування ФБР, пов'язане з електронною перепискою Хілларі Клінтон».

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США знову приступає до розслідування у справі про електронною поштою кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

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У липні Хілларі Клінтон, яка вважається фаворитом в боротьбі за висунення кандидатом на пост президента США від Демократичної партії на виборах 2016 року, відкинула висунуті їй звинувачення у використанні особистої електронної пошти для службового листування секретного характеру.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон виграла третій, заключний раунд передвиборчих теледебатів з кандидатом від Республіканської партії США Дональдом Трампом. В підтримку Клінтон висловилися 52% респондентів з числа телеглядачів, опитаних телекомпанією CNN та дослідницькою службою ORC. 39% опитаних вважають, що переможцем у теледебатах став Трамп.