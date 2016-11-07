Трамп обіцяв продовжити розслідувати електронне листування Клінтон
03:51, 07 листопада 2016Світ
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Менеджер передвиборного штабу кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Келліан Конвей заявила, що висновки ФБР з приводу електронних листів Хілларі Клінтон "підтверджують її брехню".
Дональд Трамп / REUTERS
Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Якщо висновки ФБР залишаються незмінними, це все одно означає, що вона (Клінтон) була необережною і брехала з приводу секретної інформації та кількості пристроїв", - написала Конвей в "Твіттері".
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Раніше директор ФБР Джеймс Комі повідомив конгрес США про те, що після вивчення нових листів Клінтон відомство досі не радить пред'являти їй обвинувачення.
Тому, розслідування, пов'язане з листуванням кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон, припинено.
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