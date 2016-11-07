Трамп обіцяв продовжити розслідувати електронне листування Клінтон

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Якщо висновки ФБР залишаються незмінними, це все одно означає, що вона (Клінтон) була необережною і брехала з приводу секретної інформації та кількості пристроїв", - написала Конвей в "Твіттері".

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Раніше директор ФБР Джеймс Комі повідомив конгрес США про те, що після вивчення нових листів Клінтон відомство досі не радить пред'являти їй обвинувачення.

Тому, розслідування, пов'язане з листуванням кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон, припинено.