Інцидент з евакуацією Трампа спрацював на користь Клінтон - експерт

Інцидент з екстреною евакуацією Дональда Трампа зі сцени під час його спічу в Ріно, штат Невада, став гарним подарунком і можливістю виграти недільний день для штабу Гілларі Клінтон.

У той час як Гілларі Клінтон виступала перед виборцями у Філадельфії, де команда Інституту Горшеніна була присутня безпосередньо, більшість американських телеканалів нон-стопом крутили кадри екстреної евакуації Трампа співробітниками секретної служби зі сцени в Ріно, пише LB.

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Сьогодні, в неділю, штаб Гілларі зробив з цієї картинки головний новинний привід вікенду. Після того, як з'ясувалися всі обставини події, і те, що в затриманої у натовпі людини не було жодної зброї, Трамп став об'єктом насмішок у медіа. Звісно, переважно в демократичних ЗМІ. Але оскільки їхнє покриття незрівнянно сильніше, ніж покриття республіканських медіа, Трамп отримав дуже неприємний для себе привід в останні дні кампанії. Якраз у розпал мобілізації прихильників, фактично втікши зі сцени.

Опоненти розкручують меседж про боягузтво Дональда, тікає від найменшого збурення в залі. Природно, все це подається в контексті меседжу про повну неготовність Трампа до президентської посади. Дуже вдало працює порівняння з недавнім інцидентом на агітаційному заході Клінтон, де президент Обама заступився за прихильника Трампа, який викрикував із натовпу антиклінтонівських гасла.

Ось ці дві картинки дуже активно порівнюють сьогодні не на користь Трампа. З одного боку - президент, який заспокоює охорону і каже, що кожна людина у США має право на вільне висловлювання, з іншого - Трамп, якого охорона евакуює зі сцени через скандал у залі. Можливо, агенти секретної служби і діяли згідно з інструкціями, проте в публічній площині цей інцидент став поганим подарунком для команди Трампа. Особливо, коли з'ясувалося, що хлопець, який спровокував заворушення у натовпі, був беззбройним.

Делегація Інституту Горшеніна перебуває в США, де проводить серію зустрічей з політиками, представниками різних організацій та інституцій. Мета - вивчення й експертна оцінка перебігу виборів у США, а також аналіз ситуації в Україні й у світі.