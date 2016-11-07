Наступ на "столицю" ІДІЛ: бойовики масово мінують автомобілі
Бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» привели в дію вибухові пристрої в п'яти автомобілях в боях проти «Демократичних сил Сирії», які проводять операцію зі звільнення сирійської Ракки.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело серед курдів.
При цьому агентство зазначає, що подібним чином діють бойовики і в боях з іракськими військовими за звільнення Мосула.
Джерело підкреслило, що ІД «все частіше вдається до атак з бомбами в автомобілях».
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Анонімне джерело серед курдів зазначило, що міжнародна коаліція на чолі з США відмінно допомагає в операції зі звільнення Ракки, яка отримала назву «Гнів Євфрату».
«Складно відразу... визначити час, який необхідно для операції. Битва не буде легкою», - пояснило джерело.
За даними агентства, звільнення сирійського міста поки проходить на території на північ від Ракки, кілька позицій ІД і сіл вже звільнено.