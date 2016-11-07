Наступ на "столицю" ІДІЛ: бойовики масово мінують автомобілі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело серед курдів.

При цьому агентство зазначає, що подібним чином діють бойовики і в боях з іракськими військовими за звільнення Мосула.

Джерело підкреслило, що ІД «все частіше вдається до атак з бомбами в автомобілях».

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Анонімне джерело серед курдів зазначило, що міжнародна коаліція на чолі з США відмінно допомагає в операції зі звільнення Ракки, яка отримала назву «Гнів Євфрату».

«Складно відразу... визначити час, який необхідно для операції. Битва не буде легкою», - пояснило джерело.

За даними агентства, звільнення сирійського міста поки проходить на території на північ від Ракки, кілька позицій ІД і сіл вже звільнено.