З'явилося відео моменту вибуху автомобіля у Мосулі, внаслідок якого загинули 5 військових

Відповідний запис опублікувало видання BBC, журналісти якого знаходилися поруч з місцем інциденту.

Зазначається, що автомобіль вибухнув біля іракських військових, які борються з бойовиками "Ісламської держави" в місті Мосул, під час обходу житлових будинків.

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Внаслідок інциденту загинули 5 солдатів іракської армії.

Як повідомляв УНІАН раніше, щонайменше 21 людина загинула в результаті вибухів, що влаштували смертники в іракських містах Тікріт і Самарра.