З'явилося відео моменту вибуху автомобіля у Мосулі, внаслідок якого загинули 5 військових
00:21, 07 листопада 2016Світ
2367 0
У Мережі з'явилося відео з моментом вибуху автомобіля, начиненого вибухівкою, поруч із солдатами іракської армії.
Ілюстрація / REUTERS
Відповідний запис опублікувало видання BBC, журналісти якого знаходилися поруч з місцем інциденту.
Зазначається, що автомобіль вибухнув біля іракських військових, які борються з бойовиками "Ісламської держави" в місті Мосул, під час обходу житлових будинків.
Читайте такожВ Іраку авто з біженцями з Мосула підірвалося на мінах: 18 загиблих
Внаслідок інциденту загинули 5 солдатів іракської армії.
Як повідомляв УНІАН раніше, щонайменше 21 людина загинула в результаті вибухів, що влаштували смертники в іракських містах Тікріт і Самарра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter