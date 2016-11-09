Вибори в США: з'явилися перші результати голосування та дані екзит-полів

Про це пише СNN.

Кандидат від республіканців Дональд Трамп, за попередніми даними, лідирує у двох штатах: Кентуккі, де він отримав 65,1% голосів (після 27% порахованих голосів), Індіані — 63,5% (після 17% порахованих голосів).

Також, в цих штатах він може перемогти, згідно з опублікованими даними екзит-полів.

При цьому, за даними екзит-полів, Хілларі Клінтон лідирує в штаті Вермонт. Також, в даному штаті після обробки 1% Клінтон набирає 53,9%.

Також відомо, що після підрахунку 43% голосів Трамп лідирує у Флориді (49.0%), а у Клінтон - 48,1%.

В Нью-Хемпширі після підрахунку 1% голосів лідирує Трамп – 52,5% проти 41% у Клінтон.

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У Вірджинії за підсумками обробки 3% також лідирує Трамп: за нього віддали голоси 53,9% виборців, за Клінтон – 41,0%.

Результати з інших штатів ще не почали надходити.

Нагадаємо, голосування на виборах президента США відбудеться в два етапи: спочатку 8 листопада виборці проголосують у всіх штатах. Кандидат, який перемагає в штаті, отримує всі голоси так званих вибірників, число яких дорівнює кількості виборчих округів конгресу в цьому штаті.

На другому, формальному етапі, виборці голосують за президента. Загальна кількість виборців – 538, таким чином, для перемоги необхідно 270 голосів.