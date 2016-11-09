Небраска проголосувала за відновлення смертної кари

Про це повідомляє Associated Press.

Парламент штату в 2015 році проголосував за скасування смертної кари, політики пояснили своє рішення тим, що це один з прикладів марнотратства бюджетних коштів.

У списку засуджених на смертну кару в даний момент стоять 10 ув'язнених, однак смертні вироки в Небрасці не приводилися у виконання з 1997 року.

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На сьогоднішній день смертна кара є законним покаранням у 31 штаті Америки.

Всього 8 листопада американцям запропонували визначити свою позицію відносно 150 різних проектів законів. Один з них - легалізація марихуани. Жителі Каліфорнії і Массачусетсу підтримали ініціативу дозволити її в «розважальних» або оздоровчих цілях, передавав Associated Press. У Флориді і Північній Дакоті жителі схвалили використання марихуани в медичних цілях.