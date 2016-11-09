Трамп: ми будемо ставити інтереси США на перше місце і вести справи справедливо
11:25, 09 листопада 2016Світ
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, який, за попередніми підрахунками голосів, виграє вибори, заявляє, що Сполучені Штати за його президентства шукатимуть з усіма країнами партнерства, а не ворожнечі.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це він заявив у своїй промові у Нью-Йорку, яка транслювалася в прямому ефірі на американських телеканалах та у відеохостингу YouTube.
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"Я хочу сказати світовій спільноті, що хоча ми завжди ставитимемо американські інтереси на перше місце, ми з усіма будемо вести справи справедливо. З усіма народами та іншими країнами. Ми шукатимемо точок дотику, а не ворожнечі, партнерства, а не конфлікту", - наголосив Трамп.
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