Америка все ще розраховує на співпрацю з Росією щодо ПРО

Сполучені Штати все ще розраховують на партнерство з Росією в питанні щодо протиракетної оборони.

Про це заявив представник Пентагону Джефф Морелл після того, як напередодні з’явилися повідомлення про відмову Москви від нових американських пропозицій щодо ПРО. Кремль вважає їх недостатніми.

Морелл заявив, що проведене учора в Ірані випробування нової ракети з дальністю польоту до двох тисяч кілометрів демонструє реальну загрозу.

Представник Пентагону наголосив, що створення системи протиракетної оборони в інтересах не лише Сполучених Штатів, але й Росії.

Радіо Свобода