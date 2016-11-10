Обама порадив Трампу не відповідати журналістам, коли вони починають кричати (відео)

21:08, 10 листопада 2016
Світ
2952 0

Президент США Барак Обама порадив обраному президенту від Республиканської партії Дональду Трампу не відповідати на питання журналістів, коли вони починають кричати.

Дональд Трамп і Барак Обама / REUTERS

Про це повідомляє СNN на своїй сторінці в Twitter.

Читайте такожBloomberg розповів, як Путін вирішив поводити себе з Трампом

Після зустрічі з Трампом у Білому домі Обама подякував присутнім, але відмовився відповідати на питання. Потім він повернувся до Трампа і дав пораду не відповідати журналістам, коли вони починають кричати. Він зазначив, що це гарне правило.

Як повідомляв УНІАН, політики обговорили питання зовнішньої і внутрішньої політики. Обама зазначив, що зараз важливо об'єднатися, щоб протистояти труднощам. Він заявив, що хоче, щоб обраний президент і його дружина відчували себе комфортно в Білому домі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter