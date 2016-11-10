Обама порадив Трампу не відповідати журналістам, коли вони починають кричати (відео)

Про це повідомляє СNN на своїй сторінці в Twitter.

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Після зустрічі з Трампом у Білому домі Обама подякував присутнім, але відмовився відповідати на питання. Потім він повернувся до Трампа і дав пораду не відповідати журналістам, коли вони починають кричати. Він зазначив, що це гарне правило.

“Here's a good rule: don't answer the questions when they just start yelling," Обама advises Trump of WH reporters https://t.co/caBJ6OC8Ahpic.twitter.com/mGVdHi59QB — CNN (@CNN) November 10, 2016

Як повідомляв УНІАН, політики обговорили питання зовнішньої і внутрішньої політики. Обама зазначив, що зараз важливо об'єднатися, щоб протистояти труднощам. Він заявив, що хоче, щоб обраний президент і його дружина відчували себе комфортно в Білому домі.