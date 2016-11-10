Обама порадив Трампу не відповідати журналістам, коли вони починають кричати (відео)
Президент США Барак Обама порадив обраному президенту від Республиканської партії Дональду Трампу не відповідати на питання журналістів, коли вони починають кричати.
Про це повідомляє СNN на своїй сторінці в Twitter.
Читайте такожBloomberg розповів, як Путін вирішив поводити себе з Трампом
Після зустрічі з Трампом у Білому домі Обама подякував присутнім, але відмовився відповідати на питання. Потім він повернувся до Трампа і дав пораду не відповідати журналістам, коли вони починають кричати. Він зазначив, що це гарне правило.
“Here's a good rule: don't answer the questions when they just start yelling," Обама advises Trump of WH reporters https://t.co/caBJ6OC8Ahpic.twitter.com/mGVdHi59QB— CNN (@CNN) November 10, 2016
Як повідомляв УНІАН, політики обговорили питання зовнішньої і внутрішньої політики. Обама зазначив, що зараз важливо об'єднатися, щоб протистояти труднощам. Він заявив, що хоче, щоб обраний президент і його дружина відчували себе комфортно в Білому домі.