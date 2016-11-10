"Бесіда була чудовою": Reuters розповів про підсумки зустрічі Трампа та Обами (фоторепортаж)
20:01, 10 листопада 2016Світ
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Президент США Барак Обама зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Політики обговорили питання зовнішньої і внутрішньої політики.
Дональд Трамп і Барак Обама / REUTERS
Обама пообіцяв Трампу зробити все можливе, щоб він зміг успішно виконати поставлені перед ним завдання, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
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За словами глави держави, зараз дуже важливо об'єднатися, щоб протистояти труднощам.
Обама запевнив, що бесіда з Трампом була «чудовою». Він заявив, що хоче, щоб обраний президент і його дружина відчували себе комфортно в Білому домі.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками проведених в США 8 листопада виборів Трамп стане новим президентом США.
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