"Бесіда була чудовою": Reuters розповів про підсумки зустрічі Трампа та Обами (фоторепортаж)

Обама пообіцяв Трампу зробити все можливе, щоб він зміг успішно виконати поставлені перед ним завдання, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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За словами глави держави, зараз дуже важливо об'єднатися, щоб протистояти труднощам.

Обама запевнив, що бесіда з Трампом була «чудовою». Він заявив, що хоче, щоб обраний президент і його дружина відчували себе комфортно в Білому домі.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками проведених в США 8 листопада виборів Трамп стане новим президентом США.