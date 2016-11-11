У США помер музикант і співак Леонард Коен

Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.

"З великою скорботою ми повідомляємо, що легендарний поет, автор пісень, музикант Леонард Коен помер. Ми втратили одного з найбільш поважних музичних діячів", - йдеться повідомленні.

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Відзначається, що прощання з Коеном пройде в Лос-Анджелесі.

Леонард Коен народився 21 вересня 1934 року в Монреалі (Канада). Перший поетичний збірник опублікований в 1956 році, перший роман - у 1963 році.

Леонард Коен введений в «Канадський музичний зал слави»; з 19 квітня 1991 року є Офіцером Ордена Канади, а з 10 жовтня 2002 року - Компаньйоном Ордена Канади, що є найвищою нагородою для громадянина Канади. Також Коен лауреат премій Греммі, лауреат премії принцеси Астурійської та премії «Джуно». З 2008 року його ім'я було вписане в Зал слави рок-н-ролу.

Серед тем, про які співав Коен: релігія, самотність, сексуальність, складні стосунки між людьми. На його пісні існує безліч кавер-версій. Коен часто говорив про те, що написання пісень для нього - важкий процес.