Американці не повірили у випробування нової іранської ракети

Американські військові експерти припускають, що ракета, про успішне випробування якої в середу заявив Іран, зовсім не є новою розробкою. На їх думку, це могла бути вже відома ракета типу "Шахаб-3", просто перейменована. Про це пише газета The Times.

Раніше повідомлялося, що Іран зробив пробний запуск нової балістичної ракети неподалік міста Маріван в провінції Курдистан. Представники країни заявили, що ракета типу "земля-земля" здатна вражати ціль на відстані до 2 тисяч кілометрів. Times називає ракету "Седжіл" (Sejil або Seijil). Раніше повідомлялося, що вона називається "Самен" (Samen).

Експерти вважають, що метою запуску нібито нової ракети було прагнення Ірану нагадати про себе як про військову силу. На їх думку, те, що зображене на знімку, нагадує ті ракети, які запускалися Іраном і раніше.

Один з експертів стверджує, що наразі не варто надавати великого значення заявам Ірану, оскільки йому ще не вдалося створити сучасну невелику боєголовку, яку можна було б помістити на ніс ракети. На думку експерта, Іран не здатний створити боєголовку без допомоги Північної Кореї чи Росії, а Москва стверджує, що не бере участь в ядерній програмі Ірану.

Водночас експерти визнали, що ракета на фотографії виглядає як двоступенева ракета з радіусом враження 1,9–2 тисячі кілометрів, незалежно від того, був зроблений знімок в середу чи витягнутий з архіву.

Лента.ру