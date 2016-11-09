Російський політолог оцінив наслідки непередбачуваності Трампа для РФ

Таку думку висловив політолог, професор Європейського університету в Санкт-Петербурзі Володимир Гельман, пише Медуза.

За його словами, це перший випадок в історії США, коли обидва основних кандидати були вкрай непопулярні як особистості.

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"Виборці робили вибір не стільки за когось з них, скільки проти його опонента. З якихось причин в цей конкретний день неприйняття Клінтон виявилося сильнішим, ніж неприйняття Трампа", - вважає Гельман.

На думку політолога, перемога аутсайдера, кандидата, що суперечить всьому американському істеблішменту в цілому і Республіканській партії, зокрема, пов'язана з серйозним невдоволенням американських виборців існуючим статус-кво.

"Для світової і російської економіки перемога Трампа не дуже хороший знак. Трамп виступає за протекціонізм, обмеження вільної торгівлі, а значить, ми можемо очікувати зниження курсів валют країн, і Росії в тому числі. Якщо Трамп почне втілювати радикальні пропозиції своєї передвиборної програми в життя, ми можемо очікувати і більш серйозних ефектів", - зазначив Гельман.

Політолог також вважає, що російсько-американські відносини не є першочерговою темою для Трампа.

"Не думаю, що вона (тема відносин США-РФ- УНІАН) буде переважати і домінувати. Зовнішньополітичні подання у Трампа не були чітко продумані, тому ми можемо очікувати деяку непередбачуваність у його зовнішній політиці. Чи буде ця непередбачуваність хорошою для Росії? Швидше ні, ніж так. Коли ви маєте справу з передбачуваними контрагентами, навіть з тими, що не дуже добре до вас ставляться, ви можете вибудовувати довгострокові стратегії. Коли ж ви маєте вкрай непередбачуваного контрагента, ви змушені діяти виходячи з поточної ситуації. З точки зору зовнішньої політики обрання Трампа теж не дуже хороший знак для всього світу — і Росія тут не виняток", - підсумував політолог.

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.