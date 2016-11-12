У Лос-Анджелесі затримали близько 150 противників Трампа (фото)
В акції взяли участь більше трьох тисяч осіб, які скандували на вулицях: "Не мій президент".
У Лос-Анджелесі під час протестів проти новообраного президента США Дональда Трампа поліція затримала близько 150 осіб. Про це повідомляє Los Angeles Times.
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Одного за іншим протестувальників поліцейські вивозили з Гранд парку в автобусах.
"Протестувальники кидали каміння в поліцейських, вони відкрили вогонь з пневматичної зброї", - зазначає видання.
Один з учасників акції повідомив, що не розуміє, чому поліція вирішила заарештувати так багато людей. "На мою думку, це неправильно", - сказав він.
В акції взяли участь більше трьох тисяч осіб, які скандували на вулицях: "Не мій президент".
Нагадаємо, після виборів президента США демонстрації пройшли щонайменше у 25 великих містах країни.