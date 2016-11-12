В Америці тривають демонстрації проти Трампа

В кількох американських містах третій день поспіль проходять масові акції протесту проти обрання президентом США Дональда Трампа, повідомляє Новое время.

За даними агентства, тисячі людей вийшли на вулиці Маямі, Атланти, Філадельфії, Нью-Йорка, Сан-Франциско і Портленда (штат Орегон), виступаючи проти передвиборчих заяв Трампа про мігрантів, мусульман та жінок.

В центрі міста Портленд протестувальники перекрили рух і кидали різні предмети в поліцейських. Сотні протестувальників пройшлися маршем вулицями Лос-Анджелеса, вони скандували "Ми не визнаємо обраного президента" і "Чиї вулиці? Наші вулиці".

У Нью-Йорку демонстранти знову зібралися в парку Вашингтон-сквер біля Trump Tower, де живе новообраний президент Дональд Трамп.

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Раніше НВ повідомляло, що в місті Портленд після масових заворушень, влаштованих противниками новообраного президента країни Дональда Трампа, заарештували 26 осіб.

Нагадаємо, 8 листопада в США відбулися 58-і вибори президента. За попередніми даними, після підрахунку голосів в 40 штатах республіканець Дональд Трамп отримав голоси 276 виборників з 270 необхідних для перемоги. Суперниця Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон набрала 215 голосів виборників. Тепер для офіційної остаточної перемоги Трампа залишилася формальність - виборники повинні віддати свої голоси.