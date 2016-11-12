Путін запевняє, що російська армія нікому не загрожує

«Армія наша нікому не загрожує... У нас територія найбільша в світі... і нам потрібно надійно гарантувати безпеку своєї власної країни, свого власного народу. Наша армія зробити це спроможна, будемо і далі її розвивати», – заявив Путін під час спілкування з працівниками підприємства «Автодизель» у Ярославлі.

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Водночас він відзначив зростання в російській армії кількості тренувань, навчань і раптових перевірок боєготовності, які, як вказав Путін, «чомусь турбують наших партнерів».

«Коли вони проводять якісь навчання, ми не турбуємося, а вони чомусь одразу починають нервувати, нервові такі», – заявив Путін, передає «Радіо Свобода».

Упродовж останніх місяців фіксується різке зростання кількості взаємодій між російськими військовими і силами держав НАТО.

10 листопада військові Росії заявили, що змусили голландський підводний човен залишити район у Середземному морі, де перебувала ескадра на чолі з авіаносцем «Адмірал Кузнєцов». Російська сторона вказала, що «незграбні спроби небезпечно маневрувати… можуть спричинити серйозні навігаційні аварії».

Речник НАТО, зі свого боку, заявив, що альянс контролює російську ескадру «зважено і відповідально», виходячи з того, що пересування кораблів може віщувати активізацію російської військової діяльності в Сирії, де Москва підтримує режим Асада повітряними ударами по бійцях опозиції.