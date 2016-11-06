Проросійський кандидат лідирує в першому турі виборів президента Болгарії - екзит-поли

Екзит-пол, проведений агентством Alpha Research, показав, що опозиційний кандидат Радев отримав 24,8 відсотка голосів виборців, а його пряма конкурентка від правлячої правоцентристської партії ГЕРБ Цецка Цачева - 23,5 відсотка.

Згідно з результатами опитування інституту Gallup International, Радева підтримали 26,7 відсотка виборців, Цачеву - 22,5 відсотка, повідомляє Deutsche Welle.

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Таким чином обидва кандидати, найімовірніше, вийдуть у другий тур виборів глави держави, який має відбутися в неділю, 13 листопада.

Участь у президентських виборах у Болгарії для громадян країни цьогоріч уперше є обов'язковою.

Як очікується, Цачева у разі перемоги на президентських виборах проводитиме проєвропейську політику, тоді як Радева вважають проросійським кандидатом.

Соціаліст неодноразово закликав до покращення відносин з Росією та скасування антиросійських санкцій, запроваджених ЄС, членом якого є і Болгарія.

Новому президенту, який замінить на цій посаді Росена Плевнелієва, доведеться зіткнутися з можливим зростанням числа біженців з території Туреччини та напруженістю у відносинах між Росією і Заходом, що досі триває.