Під Псковом школярі обстріляли поліцейських і вчинили самогубство – ЗМІ (відео)

Сьогодні, 14 листопада, селищі Струги Червоні під Псковом під обстріл потрапили поліцейські, які розшукували зниклого безвісти підлітка. В результаті була пошкоджена службова машина поліцейських. Про це з посиланням на знайоме з ситуацією джерело повідомляє Псковське агентство інформації.

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Школярі забарикадувалися в одному з будинків, обстріляли поліцейських і вчинили самогубство. Відомо, що спочатку хлопець убив дівчину, а потім – себе.

За інформацією видання, юнак і дівчина, які відкрили вогонь по правоохоронцям, навчалися в одній із шкіл Пскова. Вранці 14 листопада підліток залишив прощальні послання в соцмережах.

"Я вас любив, але ви самі не помітили того, як зруйнували мою психіку і життя. Прощайте всі: і друзі, і сім'я, і знайомі. Не хвилюйтеся, піду красиво. Удачі всім у своєму житті і будь ласка, не бійтеся жити, так як хочете або вважаєте за потрібне. Життя в своє задоволення — це найкраще життя. Люблю вас", - написав молодий чоловік.

Аналогічне послання у соцмережі залишила і дівчина. За кілька годин до смерті вона написала: "Я не в заручниках, це мій свідомий вибір".