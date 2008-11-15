Один з найсерйозніших вибухів на шахті у Румунії - загинули 8 людей
19:16, 15 листопада 2008Світ
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Ще 8 осіб госпіталізовано з травмами
В результаті вибуху метану на шахті в Румунії загинули 8 осіб, передає AFP.
За останніми даними, всі загиблі - шахтарі. Вибух стався на шахті міста Петріла на південному сході країни. За словами представників служб порятунку, ще 8 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.
Про можливі причини вибуху поки нічого не повідомляється. Це один з найсерйозніших вибухів на румунських шахтах за останні кілька років.
15 січня 2006 року в результаті вибуху метану на одній з вугільних шахт загинули 7 і постраждали 5 осіб.
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