Один з найсерйозніших вибухів на шахті у Румунії - загинули 8 людей

В результаті вибуху метану на шахті в Румунії загинули 8 осіб, передає AFP.

За останніми даними, всі загиблі - шахтарі. Вибух стався на шахті міста Петріла на південному сході країни. За словами представників служб порятунку, ще 8 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

Про можливі причини вибуху поки нічого не повідомляється. Це один з найсерйозніших вибухів на румунських шахтах за останні кілька років.

15 січня 2006 року в результаті вибуху метану на одній з вугільних шахт загинули 7 і постраждали 5 осіб.