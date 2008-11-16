Медведєв забув про вибори у США

Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв, виступаючи на зустрічі з членами Ради з міжнародних відносин (CFR) у Вашингтоні, мусив зізнатися, що, запрацювавшись, геть забув про президентські вибори в США.

Відповідаючи на запитання, чому його послання Федеральним зборам було виголошене саме 5 листопада, "коли значна частина миру святкувала обрання Барака Обами", російський президент сказав:

"А Ви думаєте, що це blackmail?.. Можу Вам розкрити "кухню". Я двічі переносив термін оголошення Послання, тому що не був задоволений тими матеріалами, які були мені підготовлені. Потім в якийсь момент мусив просто узяти це в свої руки і сидіти правити. І день, який я вибрав, – був 5 листопада. Я при всьому моєму якнайглибшому шануванні до Сполучених Штатів Америки, абсолютно не пам`ятав про ту політичну подію, яка мала відбутися цього дня".

Стенограма зустрічі на президентському сайті