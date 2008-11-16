За 5 років у Великій Британії буде новий король

Королева Великобританії ЄЛИЗАВЕТА Друга через п`ять років має намір залишити свій трон, передавши корону принцу ЧАРЛЬЗУ Уельському, пише в неділю газета Sunday Express з посиланням на джерела в Букінгемському палаці.

Виданню стало відомо, що 82-річна королева дала зрозуміти, що має намір відійти від справ, коли їй виповниться 87 років, і передати їх Чарльзу. Цю тему минулого тижня відкрито обговорювали представники королівського двору під час приватного банкету з нагоди святкування 60-річчя Чарльза.

Хоча ЄЛИЗАВЕТА Друга вирізняється міцним здоров`ям і повністю виконує всі функції королеви, вона розуміє, що через 5 років це вже, ймовірно, не буде можливо, а її чоловіку принцу ФІЛІППУ на той час виповниться 92 роки, зазначає видання.

Королева вже повідомила Чарльза про майбутню передачу йому трону. Таким чином, очікується, що принц Уельський ЧАРЛЬЗ стане королем Великобританії в 65 років, пише газета.

ЄЛИЗАВЕТА Друга бере участь приблизно в 450 заходах на рік, проводячи чотири дні в тиждень у Букінгемському палаці, який персони королівської крові вважають своїм офісом, і лише три дні - вдома, у Віндзорському замку.