Проросійський тренд на виборах у Болгарії та Молдові: політолог назвав причини

За словами російського політолога Марка Урнова, є дві причини такого результату виборів, пише Радіо Свобода.

"Тут, на мій погляд, дві причини. Перша – це те, що все-таки в Європі стало складно. Криза, пов'язана з припливом мігрантів, дуже серйозна. Політична нестабільність зростає. І країни, які більш або менш відчували себе не до кінця інтегрованими, більш вільними у відносинах з єдиною Європою, ніж традиційне ядро, починають проявляти деяку стриманість", - вважає Урнов.

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За його словами, Великобританія, найбільш незалежна, найбільш незговірлива, найбільш неколективістська з усіх старих європейських країн вирішила піти. А нові – Болгарія та інші країни – зараз захвилювалися, так як вони йшли в Європу виходячи з того, що це стабільна, процвітаюча зона, в яку вони увійдуть, – і будуть процвітати. А зараз – нестабільність.

"Відповідно, починають наростати настрої невдоволення і невпевненості в завтрашньому дні. І політичні сили з'являються ті, які будуть це все використовувати", - додав політолог.

Урнов зазначив, що це також нагадує ситуацію з Дональдом Трампом, який переміг на президентських виборах у США.

"Еліти втрачають щільний контроль над громадською думкою через те, що засоби масової інформації стали істотним чином, з моєї точки зору, демократичніше, з'явилися альтернативні засоби масової інформації, на зразок інтернету, тому будь-яке висловлювання, не потрапляє в струмінь з загальною думкою еліт, може бути легко доведено до електорату. Електорат це підхоплює. Йому пропонують прості рішення: "Давайте утримаємося, давайте будемо трошки по-іншому себе вести, давайте будемо дещо настороженими по відношенню до Європи", – ось і все", - пояснив політолог.

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Але, на його думку, це не потужний реванш постсоціалістичних сил, тяжіння до радянського минулого, це не бажання об'єднатися з Росією, а, швидше, "це намагання балансувати між Росією і Європою, одержувати від цього додаткові дивіденди, а більше нічого".

За словами політолога, перемога Додона в Молдові, швидше, "спосіб використовувати хвилю сумнівів у європейській єдності, піти у владу, а далі починати якусь свою, може, більш обережну гру, ніж попередній президент, не більше того".

Урнов також підкреслив, що жодним чином не став би переоцінювати нові фігури, які з'явилися і в Молдові, і в Болгарії, як радикальний поворот від єдиної Європи до Росії.

"Скоріше, це просто тимчасове послаблення тяги до європейської єдності. Деякі доцентрові тенденції стали проявлятися, не думаю, що вони радикальні", - резюмував він.

Нагадаємо, згідно з даними підрахунку, оприлюдненими на сайті ЦВК Молдови, проросійський кандидат Додон отримав 52,18% голосів.

За Радева, проросійського кандидата в Болгарії, проголосували 59,35% виборців, або більш як 2 млн болгар.