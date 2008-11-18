Соратник Саркозі застрілив жінку і наклав на себе руки

У Франції депутат національного парламенту застрілив свою подругу, після чого наклав на себе руки. Трагедія сталася напередодні в м. Тьонвіль (департамент Мозель) на сході Франції.

За даними поліції, 65-річний Жан-Марі Деманж під час інциденту знаходився в будинку своєї подруги, 43-річної розлученої жінки на ім`я Карін. Між ними відбулася сварка, під час якої парламентарій вистрілив жінці в голову з автоматичного пістолета.

Після цього він пустив собі кулю в скроню, повідомляє французький телеканал TF-1.

Деталі стосунків, які пов`язували депутата і убиту ним жінку, слідству поки не відомі. Ж.-М.Деманж був членом правлячої партії президента Франції Ніколя Саркозі "Союз на підтримку народного руху" (UMP).

РБК