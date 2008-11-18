Будівельний бізнес спробує порозумітися з державою

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України підпише меморандум з будівельними компаніями і виробниками будівельних матеріалів 20 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Анатолій БЕРКУТА.

“На четвер ми домовилися про підписання меморандуму про взаєморозуміння між нашим міністерством, між підприємствами будівельного комплексу, а також підприємствами промисловості будматеріалів”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку та будівництва ініціює підписання меморандуму про спільні дії з будівельними компаніями та виробниками будівельних матеріалів.

Як заявив 14 листопада міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА, міністерство завершило формування меморандуму, котрий впродовж трьох днів обговорюватиметься з представниками підприємств, які працюють у сфері виробництва будівельних матеріалів (яких в Україні понад 7 тис.), та будівельних компаній.

Зокрема, міністерство пропонує взяти на себе зобов`язання готувати законопроекти і нормативні акти та вносити їх як першочергові в Кабінет міністрів і Верховну Раду.

Зі свого боку, виробники будматеріалів та будівельні організації мають взяти на себе зобов`язання на час фінансової кризи не скорочувати робочі місця, не піднімати ціни на будівельні матеріали і квадратні метри житла.