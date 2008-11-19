Сомалійські пірати захопили ще три судна

Сомалійські пірати вчора захопили ще три іноземні судна.

Як повідомляє сайт «Морской Бюллетень – Совфрахт», пірати захопили рибальське судно під прапором Таїланду з екіпажем 16 осіб.

Окрім цього, сьогодні надійшло повідомлення про захоплення грецького балкера, подробиць про захоплення судна поки що немає. Відомо тільки, що його захопили в Аденській затоці.

Також учора близько 14.00 за місцевим часом сомалійські пірати захопили в Аденській затоці балкер Delight під прапором Гонконгу. Цей корабель з вантажем 36 тис. тонн пшениці слідував у Бандар Аббас (Іран). Екіпаж - 25 осіб, ніхто з них не є громадянином Китаю або Гонконгу, і можливо, що в його складі є громадяни Росії, України або країн Балтії.

Також російський телеканал «Вести» повідомляє, що ситуацію із захопленням супертанкера Sirius Star прокоментувала влада невизнаної держави Пунтленд у Сомалі. Вони звинуватили в бездіяльності іноземні ВМС, присутні в реґіоні.

"Ми засуджуємо захоплення саудівського нафтового супертанкера та пропонуємо швидке військове втручання. Якщо це судно кине якір біля узбережжя Пунтленду, ми можемо почати військову операцію зі звільнення корабля і команди, як ми робили це раніше, але нам потрібен дозвіл від судновласників і урядів тих країн, громадяни яких належать до складу команди", - сказав заступник міністра портів і рибальства Пунтленду Абдул-Кадир Муса ЮСУФ.

Як відомо, у руках піратів перебувають уже 18 іноземних суден і близько двохсот моряків, серед яких є громадяни України.