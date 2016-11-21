Обама готовий сперечатися з Трампом щодо американських цінностей
Президент США Барак Обама заявив, що має намір публічно сперечатися з Дональдом Трампом, якщо вважатиме, що дії нового глави Білого дому поставлять під загрозу американські цінності.
Про це пише РБК з посиланням на Bloomberg.
«Як громадянин США, який піклується про благо для своєї країни, я буду захищати американські цінності, ідеали, якщо це буде необхідно», - заявив Обама на прес-конференції за підсумками саміту АТЕС у столиці Перу Лімі.
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При цьому він пообіцяв, що не буде втручатися в політику Трампа за менш важливих питань.
Обама підкреслив, що в наступні два місяці він має намір спокійно завершити свою роботу в якості президента, відправитися з дружиною Мішель і дітьми у відпустку, а потім «щось написати».
«Я хочу з повагою ставитися до нової адміністрації і дозволити новому президенту представити свою програму та доводи на її користь, не виступаючи з кожного приводу», - пообіцяв Обама.
Як зазначає видання, якщо Обама дійсно вирішить залишитися активним політиком, то він перерве традицію останніх років. Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон ніколи не коментували дії своїх наступників. Виняток склала виборча кампанія Хілларі Клінтон, в ході якої чоловік активно її підтримував.
Також Обама розповів, що під час 4-хвилинної розмови з Володимиром Путіним у кулуарах саміту в Лімі він настійно закликав російського президента дотримуватися Мінських домовленостей щодо України. Також, за словами глави Білого дому, він висловив стурбованість з приводу ситуації в Сирії і страждань місцевого населення.