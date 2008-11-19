Росіянам, які намагалися згвалтувати стюардесу, призначили покарання
15:47, 19 листопада 2008Світ
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Ухвалу виніс ейлатський суд
Двом росіянам, які влаштували дебош на борту літака , що летів з Москви в Ейлат, призначили покарання.
Вони відбудуть вісім днів за гратами, виплатять штраф і будуть депортовані з Ізраїлю. Таку ухвалу виніс ейлатський суд.
Наприкінці минулого тижня громадяни Росії в стані сильного алкогольного сп`яніння влаштували скандал на борту лайнера ізраїльської компанії "Israir". Вони чіплялися до персоналу і намагалися згвалтувати стюардесу.
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