Росіянам, які намагалися згвалтувати стюардесу, призначили покарання

Двом росіянам, які влаштували дебош на борту літака , що летів з Москви в Ейлат, призначили покарання.

Вони відбудуть вісім днів за гратами, виплатять штраф і будуть депортовані з Ізраїлю. Таку ухвалу виніс ейлатський суд.

Наприкінці минулого тижня громадяни Росії в стані сильного алкогольного сп`яніння влаштували скандал на борту лайнера ізраїльської компанії "Israir". Вони чіплялися до персоналу і намагалися згвалтувати стюардесу.

Эхо Москвы