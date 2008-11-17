Росіяни, які летіли до Ізраїлю, покусали і намагалися згвалтувати стюардесу

Двоє громадян Росії влаштували справжній дебош на борту літака ізраїльських авіаліній. Пасажири покусали стюардесу і мало не згвалтували її, після чого заспокоювати росіян прийшов сам командир повітряного судна.

Великий скандал з російськими туристами, що відбувся під час рейсу Москва-Ейлат, затьмарив нещодавню відміну візового режиму між Росією і Ізраїлем. Інцидент стався минулої суботи, повідомляє NEWSru.co.il зпосиланням на новинне агентство Ynet.

На борту літака компанії IsraAir двоє росіян зламали крісло, а також чіплялися з сексуальними домаганнями до стюардеси. Один з них навіть укусив дівчину за сідниці. На момент скоєння злочину громадяни РФ знаходилися в стані сильного алкогольного сп`яніння.

Порушники порядку, які прибули до Ізраїлю в рамках безвізового режиму, були затримані після приземлення літака і зізналися в скоєному. Поліція також повідомляє, що другий бешкетник побив свою дружину, яка летіла разом з ним в Ейлат, крім того він облив стюардесу вмістом пляшки.

Обидва затриманих підозрюються не тільки в порушенні громадського порядку і сексуальних домаганнях, але також і в створенні загрози для решти пасажирів: у ході польоту командир екіпажу був вимушений залишити пілотську кабіну і взяти участь в заспокоєнні п`яних туристів.

В даний час авіакомпанія IsraAir готує звіт про розміри заподіяного порушниками збитку.

Суд Эйлата продовжив термін утримання підозрюваних під вартою на декілька годин для проведення допитів. Після закінчення слухань було вирішено випустити підозрюваних за умови внесення застави у розмірі 25 тисяч шекелів (180 тисяч рублів) і здачі на зберігання своїх закордонних паспортів.