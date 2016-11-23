Уряд Казахстану пропонує перейменувати столицю на честь першого президента

Уряд Казахстану запропонував перейменувати столицю країни Астану. Про це повідомляє Tengrinews.kz.

Передбачається, що нова назва відображатиме ім'я першого президента Нурсултана Назарбаєва.

«Пропонуємо відзначити в Конституції країни видатний внесок в будівництво нашої держави першого президента — лідера нації Нурсултана Назарбаєва, відобразити ім'я лідера нації в найменуванні столиці та інших важливих об'єктів країни», — йдеться у заяві уряду.

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Депутати також уточнили, що перейменувати місто можна в «Нурсултан» або в «Назарбаєв».

При цьому, міністр інформації та комунікацій Даурен Абаєв наголосив, що перейменування жодним чином не стане визнанням культу особи.

Нагадаємо, у Казахстані випустять купюру з портретом президента Назарбаєва. Нова «президентська» купюра буде випущена в обіг 1 грудня обмеженим тиражем в 100 тис. примірників.

Голова Нацбанку Республіки Казахстан Даніяр Акішев розповів на презентації, присвяченій Дню національної валюти Казахстану, що розміщення портретів на банкнотах — «яскрава, звична і зрозуміла форма вираження ідей державності». Він зазначив, що Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Вінстон Черчілль, Лі Куан Ю зображені на купюрах своїх країн, і висловив упевненість у тому, що «банкнота із зображенням Нурсултана Назарбаєва по праву займе своє місце в ряді».