Бойовикам ІДІЛ перекрили шлях для втечі з іракського Мосула
15:05, 23 листопада 2016Світ
218 0
Шиїтське угруповання "Хашді Шабі" перекрило дорогу Талль-Афар–Синджар і надалі буде діяти разом із силами пешмерга.
Штурм Мосула. Фотоілюстрація / Скріншот відео AP
Таким чином, терористів ІДІЛ позбавили можливості втечі з іракського Мосула або отримання підтримки з території Сирії, повідомляє Анадолу з посиланням на прес-службу Міноборони Іраку.
Читайте такожБойовики "ІДІЛ" вбили більше двох десятків мирних жителів Мосула – Reuters
Згідно з повідомленням, для забезпечення контролю над Талль-Афаром 23 жовтня шиїтські ополченці почали наступ від населеного пункту Кайяра. 16 листопада вони взяли під контроль аеропорт Талль-Атара.
Нагадаємо, 2 листопада іракська армія прорвала лінію фронту в Мосулі, не зазнавши втрат.
Напередодні війська Іраку увійшли в околиці Мосула – вперше з 2014 року, коли місто було захоплено ІДІЛ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter