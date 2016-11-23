Бойовикам ІДІЛ перекрили шлях для втечі з іракського Мосула

Таким чином, терористів ІДІЛ позбавили можливості втечі з іракського Мосула або отримання підтримки з території Сирії, повідомляє Анадолу з посиланням на прес-службу Міноборони Іраку.

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Згідно з повідомленням, для забезпечення контролю над Талль-Афаром 23 жовтня шиїтські ополченці почали наступ від населеного пункту Кайяра. 16 листопада вони взяли під контроль аеропорт Талль-Атара.

Нагадаємо, 2 листопада іракська армія прорвала лінію фронту в Мосулі, не зазнавши втрат.

Напередодні війська Іраку увійшли в околиці Мосула – вперше з 2014 року, коли місто було захоплено ІДІЛ.