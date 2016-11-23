Латвія сьогодні зафіксувала біля своїх кордонів два літаки ЗС РФ

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії у Twitter.

"23.11. Патрульні літаки над нейтральними водами Балтійського моря сьогодні ідентифікували два літаки Ан-26 Збройних сил РФ", - повідомляє оборонне відомство Латвії

23.11. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem identificēja divas Krievijas BS lidm. An-26 — NBS (@Latvijas_armija) 23 ноября 2016 г.

Нагадаємо, 21 листопада Міністерство національної оборони Литви повідомило, 14 та 17 листопада винищувачі НАТО, які здійснюють місію Балтійського патрулювання повітряного простору, були підняті в повітря для перехоплення військових літаків Російської Федерації.

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Як повідомляв УНІАН, ЗМІ раніше інформували, що літак Спеціального льотного загону "Росія", що прямував у перуанську столицю на саміт АТЕС, був зустрінутий винищувачами ВПС Швейцарії в повітряному просторі цієї країни та супроводжений до кордону з Францією. У числі пасажирів російського Іл-96-300 перебували члени делегації президента РФ Володимира Путіна, а також супроводжуючі особи та журналісти.