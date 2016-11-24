У МЗС Росії пояснили розміщення ракетних комплексів на Курилах

"Що стосується розміщення на Південний Курилах ракетних комплексів: Російською Федерацією на плановій основі здійснюються заходи в рамках оборонного будівництва, мета — це послідовне зміцнення національної безпеки", — сказала Захарова на брифінгу, відповідаючи на запитання, як позначиться розміщення ракетних комплексів на переговорах глав МЗС Росії і Японії 3 грудня і наступній зустрічі лідерів двох країн, повідомляє РИА Новости.

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"Саме в руслі такої лінії і були дислоковані берегові ракетні комплекси на Південних Курилах, які є невід'ємною частиною російської території", — підкреслила російський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Росія розмістила на Курильських островах Ітуруп і Кунашир комплекси "Бастіон" і "Бал" з надзвуковими ракетами оперативного призначення.

Японія, в свою чергу, заявила, що розгляне прийняття відповідних заходів у відповідь на розміщення російських ракетних комплексів на Курильських островах Ітуруп і Кунашир.